Евпатория, Крым, 7 июля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. В Крыму восстановили электроснабжение Евпатории, которое было нарушено из-за аварии на высоковольтной линии 110 киловольт, сообщила 7 июля пресс-служба ГУП «Крымэнерго» в своём Telegram-канале.

«В 19:54, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» полностью восстановили электроснабжение в Евпатории», — сообщили в компании.

Отключение электроэнергии произошло 7 июля в 18.09 на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование. Отмечается, что электроснабжение было нарушено на подстанции «Евпатория» 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции.

Тем временем в прокуратуре Крыма заявили о начале проверки из-за отключения электричества и водоснабжения в Евпатории. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры сказано, что ведомство даст оценку соблюдения закона при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также действиям аварийных служб.

Как передавало ИА Регнум, в мае без электричества из-за аварии на ЛЭП, которую вызвал шквальный ветер, остался крымский Симферополь.