В ООН предложили помощь для оценки повреждений на аммиакопроводе
ООН предложила отправить своих экспертов для оценки повреждений на аммиакопроводе Тольятти — Одесса
Нью-Йорк, США, 7 июля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. ООН предложила России и Украине направить технических экспертов от всемирной организации для оценки ущерба, который был нанесён аммиакопроводу Тольятти — Одесса, заявил 7 июля на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопровода», — сказал он.
Гриффитс отметил, что аммиакопровод повреждён в трёх местах и что пока ни одна из сторон не дала ответа на подобную инициативу всемирной организации.
Представитель ООН также указал, что немедленное восстановление работы аммиакопровода не представляется реальным.
Как передавало ИА Регнум, 7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что аммиакопровод подорвали украинские диверсанты. 9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что фактор подрыва аммиакопровода учтут в будущих контактах по зерновой сделке.
На брифинге 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что секретариат ООН никак не осудил действия Украины, которые привели к подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса.