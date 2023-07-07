Нью-Йорк, США, 7 июля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. ООН предложила России и Украине направить технических экспертов от всемирной организации для оценки ущерба, который был нанесён аммиакопроводу Тольятти — Одесса, заявил 7 июля на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопровода», — сказал он.

Гриффитс отметил, что аммиакопровод повреждён в трёх местах и что пока ни одна из сторон не дала ответа на подобную инициативу всемирной организации.

Представитель ООН также указал, что немедленное восстановление работы аммиакопровода не представляется реальным.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что аммиакопровод подорвали украинские диверсанты. 9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что фактор подрыва аммиакопровода учтут в будущих контактах по зерновой сделке.

На брифинге 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что секретариат ООН никак не осудил действия Украины, которые привели к подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса.