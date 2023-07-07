Москва, 7 июля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8% с 1 июля 2024 года. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Также в проекте приказа ФАС предлагается поднять тарифы на газ и с 1 июля 2025 года.

«Новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 года. Таким образом, их изменение будет плановым и первым за полтора года», — отметили в пресс-службе антимонопольной службы.

Полученные средства, сказано в релизе, будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей. В ФАС считают, что это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надёжного обеспечения потребителей энергоресурсом.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущее повышение цен произошло 1 декабря 2022 года. Тогда индексация оптовых цен составила 8,5%. Следующее повышение предполагалось через 1,5 года — с 1 июля 2024 года (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ оно могло составить 7% как с 1 июля 2024 года, так и с 1 июля 2025 года).