Лондон, 7 июля, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко в матче третьего круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 часа 16 минут и завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Касаткина два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Азаренко один эйс, одна ошибка на подаче и пять брейков.

В матче четвёртого круга Азаренко сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Софья Кенин (США).

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 июля Касаткина одержала победу над представительницей Британии Джоди Бёррэдж в матче второго круга Уимблдона. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:2. Ранее в первом круге она победила американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:1, 6:4.