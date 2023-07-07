Лондон, 7 июля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Российский теннисист, 92-я ракетка мира Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей в матче третьего круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0.

Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, две ошибки на подаче и один брейк из трёх.

В матче четвёртого круга Сафиуллин сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Лиам Броэди (Британия).

Как ранее сообщало ИА Регнум, 6 июля Сафиуллин одержал победу над представителем Франции Корентеном Муте в матче второго круга Уимблдона. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4).

До этого он в пяти сетах взял верх над представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом в матче первого круга. Матч завершился со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.