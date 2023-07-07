Кишинёв, 7 июля, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. Голосование по этому вопросу прошло 7 июля.

«Проект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ поддержан голосами 55 депутатов», — сказал спикер парламента Игорь Гросу.

За это решение проголосовали депутаты правящей Партии действия и солидарности. Выступившие против парламентарии от оппозиции в знак протеста покинули зал заседаний.

Лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что Межпарламентская ассамблея СНГ является платформой, которая помогает продвигать продукцию Молдавии и зарабатывать сотни миллионов долларов. Он отметил, что в России и странах СНГ живут и работают сотни тысяч граждан республики, нуждающиеся в поддержке.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выход республики из СНГ является долгосрочным процессом, а сам факт этого станет стратегической ошибкой. Он обратил внимание на то, что Молдавия собирается сокращать своё членство в организациях, в то время как правители других стран принимают решения о дополнительном сотрудничестве — с ЕАЭС, БРИКС и ШОС.