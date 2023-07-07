Минск, 7 июля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич передал бразильской стороне ноту, в которой подтверждается намерение Минска стать полноправным членом БРИКС, сообщила 7 июля пресс-служба МИД Белоруссии на своём сайте.

В сообщении сказано, что Лукашевич встретился с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, которая курирует работу с Белоруссией.

На встрече дипломаты уделили особое внимание сотрудничеству между Белоруссией и Бразилией в рамках многосторонней дипломатии. Также была отмечена готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами.

Стороны обсудили важность поставок калийных удобрений на бразильский рынок, перспективы участия Белоруссии в государственных программах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств, уточнила пресс-служба белорусского МИД.

Сейчас БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, состоящие из пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом интерес к БРИКС проявили Египет, Аргентина, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн и ОАЭ. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что число стран — возможных кандидатов достигало 16.