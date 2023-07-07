Амстердам, 7 июля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию из-за кровоизлияния в мозг. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба амстердамского «Аякса».

«Ван дер Сар перенес кровоизлияние в мозг. Он находится в больнице в отделении реанимации в стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас жизни 52-летнего экс-футболиста нечего не угрожает. В клубе пожелали бывшему голкиперу скорейшего выздоровления и пообещали рассказать подробнее о его состоянии, как только появится информация.

30 мая ван дер Сар объявил об уходе с поста генерального директора «Аякса», объяснил это решение желанием отдохнуть и заняться другими делами. Он занимал эту должность с ноября 2016 года, а в состав совета директоров входил с ноября 2012-го.

За свою футбольную карьеру ван дер Сар выступал за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». За сборную Нидерландов он провёл 130 матчей и дважды стал бронзовым призёром чемпионатов Европы (2000, 2004).

Как сообщало ИА Регнум, в марте Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список 50 лучших вратарей мира с 1987 года. Ван дер Сар занял в этом рейтинге пятое место.