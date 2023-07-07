Лондон, 7 июля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Британский монарх Карл III разрешил нудистам и натуристам загорать на одном из королевских пляжей после 29-летнего запрета, пишет газета The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В 1994 году любителям отдыхать обнажёнными запретили появляться на пляже в деревне Фрайсторп в Восточном Йоркшире. Нудисты публично занимались сексом на этом участке, для борьбы с ними привлекли полицию и вертолёты.

Территория пляжа принадлежит государству с 1760 года. На протяжении 40 лет, до введения запрета, нудисты могли её посещать.

Теперь король отменил строгий запрет. В новом распоряжении от его имени говорится, что нагота «не разрешена явно», но и «не запрещена».

По словам 67-летнего ветерана движения нудистов Питера Уайтхеда, любителей обнажаться несправедливо изгнали с пляжа, так как они и те, кто практикует публичный секс — разные люди.

«Здравомыслящие люди, такие как король Карл III, понимают, что в обычной наготе нет ничего плохого», — сказал Уайтхед.

Представитель организации британских натуристов Эндрю Уэлш добавил, что настоящие нудисты всего лишь стремятся «полностью загореть на пляже в компании единомышленников».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Карл III распорядился отключить подогрев воды в бассейне из-за роста цен на энергоносители. Зимой королевская семья понизила температуру в жилых помещениях Букингемского дворца, стремясь к экономии. Члены семьи, их гости и слуги жили при +19 градусах, а в пустых комнатах было ещё холоднее.