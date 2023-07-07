Москва, 7 июля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает рейсы из Москвы в Кутаиси, сообщила 7 июля пресс-служба аэропорта «Домодедово» на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Рейсы будут осуществляться с частотой три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Время в пути составит около 3 часов 40 минут», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене виз между Россией и Грузией. Также глава государства разрешил российским авиакомпаниям вновь совершать перелёты в республику.

МИД Грузии положительно оценил отмену российской стороной визового режима. В то же время грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену виз для грузин провокацией.

С 8 июля 2019 года Россия приостановила авиасообщение с Грузией из-за небезопасной обстановки для своих граждан. Через месяц авиакомпания Georgian Airways заявила о сложном финансовом положении и потере около $25 млн. Принятию такого решения предшествовали массовые беспорядки в Тбилиси и случаи нападения на россиян.