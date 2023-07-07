Москва, 7 июля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Ключевая цель президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заключается в получении хотя бы устной поддержки по вступлению Украины в НАТО, чтобы перед саммитом в Вильнюсе получить положительный информационный повод. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган

7 июля президент Украины прибыл в Турцию для встречи с главой республики Реджепом Эрдоганом. Накануне визита турецкие издания выдвигали разные версии, зачем Зеленскому эта встреча. Так Hurriyet предположило, что главная задача для Украины — добиться поддержки Турции в вопросе наращивания НАТО поставок тяжелых вооружений, в том числе реактивных истребителей. Другое турецкое издание Sabah выдвинуло версию, что ключевой целью Зеленского остаётся принятие странами НАТО заявки от Украины на вступление в альянс, и Эрдоган может этому способствовать. Также аналитики подчеркнули, что Киеву важно получить от Анкары гарантии на продление зерновой сделки.

Политолог Войко сочла первостепенной для Зеленского поддержку от турецкого президента в вопросе будущего вступления Украины в НАТО.

«Необходима хотя бы устная поддержка от Эрдогана. В Киеве уже понимают, что в ближайшее время самого факта принятия в альянс не состоится, но нужны гарантии и поддержка от стран-членов НАТО. Тем более, что перед саммитом альянса в Вильнюсе нужен громкий положительный инфоповод, который несколько затмит стагнацию на фронте и неудачи в контрнаступлении», — отметила Войко.

Как объяснила политолог, Киев не случайно решил обратиться к Турции за поддержкой в вопросе вступления в НАТО. Как показали недавние события, Эрдоган не раз оставлял за собой решающее слово о включении в альянс тех или иных стран, как, например, было в ситуации с Финляндией и Швецией. Поэтому, пояснила Войко, украинскому лидеру не помешает заручиться поддержкой главы Турции даже с расчётом на будущее. Однако эксперт усомнилась, что Эрдоган согласится оказать Украине должную поддержку, потому что Турция дорожит конструктивными отношениями с Россией. Кроме того, по мнению политолога, на президентской встрече не останется в стороне и вопрос продления зерновой сделки.

«Конечно, и зерновая сделка интересна Украине. Это чуть ли не единственный способ дохода Украины от экспорта. Идея Киева в том, чтобы убедить Эрдогана в нужности этой сделки, а уже он, чтобы в свою очередь повлиял на Россию и убедил её в гарантиях безопасности продления сделки», — согласилась Войко.

Политолог-востоковед, преподаватель МГИМО Юрий Зинин полагает, что сейчас для украинского лидера самой главной задачей остаётся вопрос сохранения авторитета перед западными партнёрами накануне саммита НАТО.

«На первый взгляд президенту Украины нужно подтвердить своё реноме на Западе. Турция же остаётся членом НАТО, поэтому хочет хотя бы в разговоре с Эрдоганом укрепить свой авторитет. Зеленский так хочет сохранить своё лицо на фоне явных неудач от контрнаступления, показать, что Украина будет пользоваться поддержкой», — поделился мнением с ИА Регнум Зинин.

Также профессор МГИМО допустил обсуждение вопроса поставок Турцией вооружения на Украину. Зинин напомнил, что Анкара уже поставляла Киеву беспилотники. Однако, сейчас Эрдоган может отказать Зеленскому в военной поддержке, не желая ослаблять собственную армию и вооружение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу Зеленского с Эрдоганом, отметил, что в Кремле, разумеется, очень внимательно следят за результатами этих переговоров. Он не исключил в скором времени и проведения встречи российского и турецкого лидеров.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский планирует провести встречу с Эрдоганом, чтобы получить поддержку для дальнейшего продления зерновой сделки. По информации источника Bloomberg в канцелярии турецкого лидера, по итогам переговоров может состояться пресс-конференция.

Ранее в МИД России заявили, что оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки, истекающей 17 июля, нет. Отмечается, что сделка, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.