Херенвен, Нидерланды, 7 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Коммерческий директор нидерландского футбольного клуба «Херенвен» Мартин Купман заявил, что недоволен тем ажиотажем, который возник из-за новой формы команды. Об этом 7 июля сообщает нидерландская газета Algemeen Dagblad.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Ранее «Херенвен» представил новую форму, цвета рукавов которой напоминают российский флаг.

«Есть люди, которые проводят ассоциации с ситуацией в мире, которой все хотели бы противостоять. Мы считаем очень раздражающим и неприятным, что они так это воспринимают», — сказал Купман.

Он добавил, что единственный флаг, который он видит на форме, это флаг Фрисландии, одной из провинций Нидерландов.

Ранее «Херенвен» столкнулся с волной критики пользователей соцсетей, которые обвинили клуб в том, что он использовал своей форме цвета российского флага.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Норвегии сочли пугающей форму российских моряков, на которой был нашит российский флаг. Прокурор города Киркенеса заявила, что их можно было принять за российских военных, и это создало бы «страх и дискомфорт» среди горожан и украинских беженцев.