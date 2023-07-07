Москва, 7 июля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Через посылки заразиться менингококковой инфекцией нельзя, а вот через поцелуй — можно. Об этом доктор медицинских наук, профессор, ведущий сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Наталья Костюкова рассказала изданию «Газета. Ru».

Она отметила, что бактерия менингококка передаётся только при тесном контакте. Почти невозможно заразиться при рукопожатии, если только носитель инфекции перед этим не высморкался в руку. Через посылки передача невозможна.

«Для заражения нужен тесный контакт, легче всего заразиться менингококком через поцелуй», — сказала Костюкова.

Ранее в Екатеринбурге менингококком заразились восемь человек — сотрудники распределительного центра OZON. Двое из них скончались из-за вызванного инфекцией менингита.

В беседе с ИА Регнум врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что микроб менингококк, который передаётся воздушно-капельным путём, может вызвать тяжёлое заболевание, если попадёт из полости носа в оболочку мозга. В таком случае счёт для пациента может идти на дни и часы. Болезнь опасна ещё и тем, что сам человек может её не распознать.

Болибок отметил, что от болезни, как правило, защищают обычные санитарно-гигиенические меры. Но в Екатеринбурге, вероятно, работники жили в грязных и плохо проветриваемых помещениях, поэтому инфекция поразила сразу многих.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что массовое вакцинирование населения от менингококковой инфекции в России не предусмотрено. Сделать прививки стоит людям, находящимся в группах риска по возрасту и медицинским показаниям, а также тем, кто мог непосредственно контактировать с заражёнными. Он добавил, что в группу социального риска входят те, кто живёт и работает в тесных помещениях большими коллективами, где также может наблюдаться нарушение норм проветривания и санпина.