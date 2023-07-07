Аланья, Турция, 7 июля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Российский турист попал в больницу в Турции после того, как вмешался в перепалку между своей супругой и персоналом отеля. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

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Супружеская пара, отдыхавшая в одном из отелей в Аланье, пожаловалась администрации на то, что в них два раза бросили бутылки с водой с балкона. Представители гостиницы бездействовали, и женщина высказала одному из них своё недовольство. Работник отеля якобы замахнулся на неё, а муж вступился.

«Началась драка, на него навалились уже трое, и в результате россиянин оказался в больнице», — говорится в сообщении.

Позднее представители отеля предоставили каналу видеообращение от жены пострадавшего, в котором она заявила, что инцидент улажен. Каждая из сторон принесла извинения и признала свою неправоту. По словам женщины, она своими действиями спровоцировала охрану отеля, а те проявили некомпетентность. В мировом соглашении сторон указано, что отель оплатит расходы на медицинское обследование пострадавшего в драке туриста.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в окрестностях турецкой Аланьи разбился о скалы российский турист, совершавший полёт на парашюте. Это произошло в районе крепости и Фосфорной пещеры. Мужчина получил множественные переломы, со скал его сняли спасатели.