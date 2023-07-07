Москва, 7 июля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. ПАО «ФосАгро» возглавило рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX. Рейтинг формируется с 2018 года на основе всестороннего анализа качества корпоративного управления ESG-рисками и возможностями, сегодня в нём отражены сведения о 160 компаниях. В лидирующую группу организаций с наилучшими показателями в области «Окружающей среды», «Социальных отношений» и «Корпоративного управления» вошли 15 компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«ФосАгро» не только возглавила общий рейтинг бизнеса по итоговой ESG-оценке, но также стала лидером подрейтингов по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления. Как отметили в пресс-службе компании, многолетняя стратегия предприятий заключается не только в расширении и модернизации производственных мощностей, но и в глубоком и деятельном участии в социально-экономическом развитии всех регионов своего присутствия, создании безопасных и комфортных условий для труда и жизни.

Компанией заключены и в полном объеме реализуются соглашения о комплексном социально-экономическом сотрудничестве с Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Вологодской областями. С приходом такого мощного инвестора, как «ФосАгро», у территорий появляются дополнительные возможности для развития. Объемы средств, направляемые «ФосАгро» на социальные и благотворительные проекты постоянно увеличиваются. Так в 2022 году эта цифра достигла рекордного значения в 12,9 млрд рублей и по сравнению с 2021 годом увеличилась почти в 2,5 раза.

«ФосАгро» воплощает масштабные проекты благоустройства общественных территорий, строит детские и спортивные площадки, оборудует социальные и медицинские учреждения, оказывает содействие в сфере образования, науки и просвещения, уделяет внимание всестороннему развитию и воспитанию детей и молодежи, успешно реализует льготную ипотечную программу для своих сотрудников, строит корпоративное жилье.

Один востребованных социально-экономических проектов компании «ФосАгро» — горно-туристический кластер «Хибины», расположенный в Мурманской области. В кластер входят горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» с панорамным комплексом «Плато», санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» и одноимённый лыжный стадион, спортивно-оздоровительный центр «Апатит-Арена» и музейно-выставочный центр «Апатит».

Благодаря масштабному преображению «Большой Вудъявр» вошел в пятёрку крупнейших горнолыжных курортов России, а турпоток в Хибины вырос более чем в три раза. В модернизированном лыжном стадионе «Тирвас» несколько раз в год проходят всероссийские соревнования на призы «ФосАгро». Для обеспечения большей транспортной доступности этого курорта, расположенного за Северным полярным кругом, химическая компания занимается совершенствованием инфраструктуры аэропорта «Хибины».

Более 10 лет «ФосАгро» ведет корпоративный проект по созданию образовательной парадигмы «Школа — колледж/вуз — предприятие», в рамках которого готовит инженерные кадры для своих предприятий. Образовательная модель показала свою эффективность и была внедрена компанией в «дружественной» отрасли — АПК. В образовательном центре, открытом «ФосАгро» в Тимирязевской академии, слушатели могут прослушать специальный курс лекций «От руды до еды» и получить знания от экспертов компании, ведущих ученых из Российской академии наук, Тимирязевской академии и других аграрных вузов, а также топ-менеджеров и экспертов ведущих аграрных предприятий страны. Бесплатное распространение знаний от видных ученых, которые собирали их всю жизнь, в понятной и наглядной форме позволит воспитать кадры с высоким базовым уровнем знаний. Программа шагает по стране вместе с образовательными центрами, которые «ФосАгро» открывает в лучших аграрных академиях страны. Сейчас слушателями программы «От руды до еды» являются студенты 40 аграрных вузов, а количество слушателей уже превысило 40 тыс. человек.

Как отметили в пресс-службе «ФосАгро», достижение компанией высшей позиции в ESG-рэнкинге стало прямым следствием приверженности принципам устойчивого развития и указывает на успешное внедрение ESG-критериев в ее долгосрочную стратегию развития.

«ФосАгро» на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, реализует комплексные инициативы в области климата, ресурсосбережения и энергоэффективности, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, а также раскрытию информации в интересах всех стейкхолдеров», — отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.