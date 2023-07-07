Санкт-Петербург, 7 июля, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Ситуация с поставками Западом новых вооружений Киеву серьёзная, поэтому России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны (ПВО), в том числе в зоне спецоперации. Об этом 7 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

Он отметил, что коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности ВСУ, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью.

«Ситуация весьма серьёзная, и нам действительно нужно создавать надежную систему ПВО — как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения», — сказал Медведев.

Также он обратил внимание на то, что ВСУ используют различные западные системы и средства поражения, среди которых различные типы беспилотников, ракеты, реактивные системы залпового огня.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии призвал просчитать все угрозы и то, какие именно вооружения будут востребованы для Вооружённых сил РФ.