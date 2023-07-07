Москва, 7 июля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии призвал определиться, какое именно вооружение и в каких объёмах дополнительно будет востребовано в Вооружённых силах (ВС) РФ.

Екатерина Штукина/РИА Новости

Медведев обратил внимание, что ВСУ используют различные западные системы и средства поражения, среди которых и реактивные системы залпового огня, и различные типы беспилотников.

«Нужно просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объёмах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе», — сказал Медведев.

Он добавил, что такой анализ уже идёт, и призвал продолжать эту работу с учетом актуальных угроз.

Также он констатировал, что ситуация с поставками Западом новых вооружений Киеву серьёзная, поэтому России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны (ПВО), в том числе в зоне спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена, по данным СМИ, согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очередным шагом к эскалации. В Белом доме позднее заявили, что вопрос рассматривается, но объявлений о таких поставках пока нет.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил ИА Регнум, что США фактически приняли решение поставить Украине запрещённые в ряде стран кассетные боеприпасы. Он уверен также, что США будут поставлять Украине все виды вооружений, весь имеющийся арсенал, кроме тактического ядерного оружия. По его словам, остановить подобные поставки какими-либо заявлениями Россия не сможет, нужны активные действия по разгрому противника.