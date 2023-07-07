Лондон, 7 июля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей США Мэдисон Бренгл в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).

Алексей Даничев/РИА Новости Екатерина Александрова

Александрова сделала шесть эйсов, допустила 12 двойных ошибок и реализовала семь из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, восемь ошибок на подаче и семь брейков из 16.

Впервые в истории Уимблдона в женской сетке состоялся матч, в котором было три тай-брейка. Ранее все подобные матчи на турнирах «Большого Шлема» проходили только на Открытом чемпионате США.

В матче третьего круга Александрова сыграет с венгерской теннисисткой Далмой Галфи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 16-летняя российская теннисистка, 102-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона. Во втором круге соревнований она одолела представительницу Чехии Барбору Крейчикову, которая является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года.