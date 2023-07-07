Москва, 7 июля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Прививки против менингококковой инфекции помогут в первую очередь людям, находящимся в группах риска по возрасту и медицинским показаниям, а также тем, кто мог непосредственно контактировать с заражёнными, однако, массовое вакцинирование населения от этой болезни не предусмотрено. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка

Иммунолог подчеркнул, что вакцинация действительно может помещать глобальной вспышке заболевания и снизить риски развития тяжёлого течения недуга. Но сейчас вакцинации от менингококка нет в национальном календаре прививок, поэтому массовая бесплатная вакцинация по стране не предусмотрена. В ряде регионов можно по ОМС бесплатно привиться от инфекции, но такая практика пока есть далеко не во всех российских регионах, поэтому где-то придётся заплатить за прививку.

«Но можно добиться постановки в группу риска, тогда вам будет предусмотрена бесплатная прививка. В группу риска, кому рекомендована прививка, относятся люди с иммунодефицитом, дети в возрасте до пяти лет, подростки, взрослые на гормонотерапии, больные ВИЧ-инфекцией, пожилые люди. Также есть и профессиональные риски для медиков, сотрудников лабораторий и людей, у которых подтверждены социальные риски», — рассказал Крючков.

Как объяснил иммунолог, в группу социального риска входят те, кто живёт и работает в тесных помещениях большими коллективами, где также может наблюдаться нарушение норм проветривания и санпина. Кроме того, показанием к вакцинации станет и вероятность контакта с заражённым человеком. По мнению Крючкова, необходимо значительно расширять объём вакцинации от менингококковой инфекции. В тех странах, где ввели массовую вакцинацию, число заражений от опасных кокковых инфекций снизилось более чем в 130 раз. Но как подчеркнул иммунолог, чтобы эффект был заметным в популяции — нужно вакцинировать достаточно большое количество людей. Поэтому Крючков выразил надежду, что прививку от менингококка в скором будущем всё же включат в национальный календарь прививок, хотя бы в первую очередь для детей и подростков, которые часто заражаются в детских садах, школах и летних лагерях.

«Помимо прививки есть и другие способы, сдерживающие заражение. Во-первых, нужно избегать проживания и нахождения в тесных небольших загрязнённых помещениях, где одновременно находится очень много людей. Также важна гигиена. Нужно помнить о тщательном мытье рук, а также соблюдать чистоту дома и в рабочем пространстве. Бактерия не живёт долго в окружающей среде, её можно быстро ликвидировать с помощью антисептического и чистящего средства», — поделился иммунолог.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали прививаться против менингококковой инфекции. В ведомстве отметили, что сейчас в России наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, включая менингококковую, в связи с чем гражданам стоит прививаться. Сообщается, что текущий период в стране можно отнести к постковидному, именно поэтому и отмечается рост заболеваемости ОРВИ.

Как сообщали в Минздраве Свердловской области к утру 7 июля в Екатеринбурге число сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией, выросло до восьми. Состояние всех пациентов оценили как удовлетворительное.

Как рассказал в беседе с ИА Регнум врач-иммунолог Владимир Болибок, менингококковая инфекция обладает высокой степенью заразности и своими симптомами может напоминать ОРЗ и аллергическую сыпь. Как отмечал врач, на осложнение указывает сильная головная боль, интоксикация и резкое повышение внутричерепного давления, что в итоге и становится причиной летального исхода. Одними из первых симптомов, при которых нужно обращаться к врачу, иммунолог назвал сильную слабость, головную боль, человек становится более заторможенным, плохо воспринимает звуки.

Как сообщало ИА Регнум, среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции. Два человека умерли. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности. В службе также заверили клиентов маркетплейса, что инфекцию нельзя подхватить через посылки с товарами.