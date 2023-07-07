Иммунолог рассказал, всем ли нужна прививка от менингита
Иммунолог Крючков рассказал, кому не положена бесплатная прививка от менингококковой инфекции
Москва, 7 июля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Прививки против менингококковой инфекции помогут в первую очередь людям, находящимся в группах риска по возрасту и медицинским показаниям, а также тем, кто мог непосредственно контактировать с заражёнными, однако, массовое вакцинирование населения от этой болезни не предусмотрено. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Иммунолог подчеркнул, что вакцинация действительно может помещать глобальной вспышке заболевания и снизить риски развития тяжёлого течения недуга. Но сейчас вакцинации от менингококка нет в национальном календаре прививок, поэтому массовая бесплатная вакцинация по стране не предусмотрена. В ряде регионов можно по ОМС бесплатно привиться от инфекции, но такая практика пока есть далеко не во всех российских регионах, поэтому где-то придётся заплатить за прививку.
«Но можно добиться постановки в группу риска, тогда вам будет предусмотрена бесплатная прививка. В группу риска, кому рекомендована прививка, относятся люди с иммунодефицитом, дети в возрасте до пяти лет, подростки, взрослые на гормонотерапии, больные ВИЧ-инфекцией, пожилые люди. Также есть и профессиональные риски для медиков, сотрудников лабораторий и людей, у которых подтверждены социальные риски», — рассказал Крючков.
Как объяснил иммунолог, в группу социального риска входят те, кто живёт и работает в тесных помещениях большими коллективами, где также может наблюдаться нарушение норм проветривания и санпина. Кроме того, показанием к вакцинации станет и вероятность контакта с заражённым человеком. По мнению Крючкова, необходимо значительно расширять объём вакцинации от менингококковой инфекции. В тех странах, где ввели массовую вакцинацию, число заражений от опасных кокковых инфекций снизилось более чем в 130 раз. Но как подчеркнул иммунолог, чтобы эффект был заметным в популяции — нужно вакцинировать достаточно большое количество людей. Поэтому Крючков выразил надежду, что прививку от менингококка в скором будущем всё же включат в национальный календарь прививок, хотя бы в первую очередь для детей и подростков, которые часто заражаются в детских садах, школах и летних лагерях.
«Помимо прививки есть и другие способы, сдерживающие заражение. Во-первых, нужно избегать проживания и нахождения в тесных небольших загрязнённых помещениях, где одновременно находится очень много людей. Также важна гигиена. Нужно помнить о тщательном мытье рук, а также соблюдать чистоту дома и в рабочем пространстве. Бактерия не живёт долго в окружающей среде, её можно быстро ликвидировать с помощью антисептического и чистящего средства», — поделился иммунолог.
Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали прививаться против менингококковой инфекции. В ведомстве отметили, что сейчас в России наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, включая менингококковую, в связи с чем гражданам стоит прививаться. Сообщается, что текущий период в стране можно отнести к постковидному, именно поэтому и отмечается рост заболеваемости ОРВИ.
Как сообщали в Минздраве Свердловской области к утру 7 июля в Екатеринбурге число сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией, выросло до восьми. Состояние всех пациентов оценили как удовлетворительное.
Как рассказал в беседе с ИА Регнум врач-иммунолог Владимир Болибок, менингококковая инфекция обладает высокой степенью заразности и своими симптомами может напоминать ОРЗ и аллергическую сыпь. Как отмечал врач, на осложнение указывает сильная головная боль, интоксикация и резкое повышение внутричерепного давления, что в итоге и становится причиной летального исхода. Одними из первых симптомов, при которых нужно обращаться к врачу, иммунолог назвал сильную слабость, головную боль, человек становится более заторможенным, плохо воспринимает звуки.
Как сообщало ИА Регнум, среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции. Два человека умерли. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности. В службе также заверили клиентов маркетплейса, что инфекцию нельзя подхватить через посылки с товарами.