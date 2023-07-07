Москва, 7 июля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев умер 6 июля около 8 утра в результате последствий избиения, сообщил корреспонденту ИА Регнум информированный источник.

mid.ru Александр Николаев

По его словам, 17 июня у Николаева в Тверской области произошёл конфликт с местным жителем, в результате которого дипломат был избит. 21 июня 72-летнего бывшего посла перевели в крайне тяжёлом состоянии в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

«Мужчина скончался от последствий тяжёлых травм. У него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, отёк головного мозга. Всё это время он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь. Сейчас по факту избиения в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил собеседник.

Также источник добавил, что в ближайшее время в связи с кончиной Александра Николаева статью переквалифицируют на более тяжкую.

17 июня Александр Николаев проводил жену на электричку и возвращался на дачу пешком. По дороге в поселке Новозавидовском на него напал мужчина, который нанёс ему несколько сильных ударов. Экс-посла без сознания нашли местные жители и вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в Конаковскую ЦРБ, затем перевели в отделение нейрохирургии Тверской областной клинической больницы, а через три дня Николаева перевезли в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Всё это время он находился в крайне тяжёлом состоянии, коме второй степени. Александр Николаев не мог самостоятельно дышать и был подключен к аппарату ИВЛ.

Александр Алексеевич Николаев родился 30 октября 1950 года. Около 40 лет он занимался дипломатической работой в разных странах. Он был советником посольства СССР во Вьетнаме и на Филиппинах, старшим советником постоянного представительства России при Европейских сообществах в Брюсселе, возглавлял отдел восстановления миссии ОБСЕ в Косово (Югославия). В течение пяти лет был генконсулом России на Украине. После возглавлял управление в Россотрудничестве, был заместителем директора Второго департамента Азии МИД России. А с 2012 по 2016 год — Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Бангладеш.