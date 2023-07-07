Село Туношна, Ярославская область, 7 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Смерч, обрушившийся на Ярославскую область, повалил деревья и снёс несколько автомобилей с трассы. Снятые очевидцем кадры опубликовали 7 июля «Известия».

Виталий Аньков/РАИ Новости

Под ударом стихии оказались окрестности посёлка Туношна, где расположен международный аэропорт. Из-за сильного ветра упало множество деревьев, часть из них — прямо на проезжую часть. Образовались пробки.

Некоторые машины унесло в кювет. На опубликованных кадрах виден автомобиль инкассаторов, слетевший с трассы.

«Инкассаторская машина, её спихнуло туда. Пробка несколько километров», — говорит за кадром автор видео.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее сильный ливень затопил улицы Махачкалы, превратив их в реку. Очевидцы опубликовали кадры с утопающими в потоках воды автомобилями.