Симферополь, 7 июля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Очередь на въезд на Крымский мост со стороны материка сменилась затором со стороны полуострова. Об этом 7 июля сообщил Telegram-канал «Главный мост».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

По его данным, со стороны Тамани очереди на досмотр нет. При этом со стороны Керчи очереди ожидают около 260 автомобилей, время ожидания может составить более часа, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ликвидирована.

4 июля министр транспорта России Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. По его словам, 1 июля было зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%.

Савельев заявил, что Министерство обороны России может предоставить два больших десантных корабля для переправы автомобилей в Крым на время заторов на мосту.

Президент России Владимир Путин поручил со всех сторон оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые российские территории.