На Крымском мосту образовалась очередь из автомобилей со стороны Керчи
Симферополь, 7 июля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Очередь на въезд на Крымский мост со стороны материка сменилась затором со стороны полуострова. Об этом 7 июля сообщил Telegram-канал «Главный мост».
По его данным, со стороны Тамани очереди на досмотр нет. При этом со стороны Керчи очереди ожидают около 260 автомобилей, время ожидания может составить более часа, говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, 5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ликвидирована.
4 июля министр транспорта России Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. По его словам, 1 июля было зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%.
Савельев заявил, что Министерство обороны России может предоставить два больших десантных корабля для переправы автомобилей в Крым на время заторов на мосту.
Президент России Владимир Путин поручил со всех сторон оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые российские территории.