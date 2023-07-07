Париж, 7 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. На Украине сейчас воюют около 100 французских наёмников. Об этом 7 июля сообщила радиостанция RTL.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что радиостанция провела собственное расследование, которое показало, в настоящий момент на Украине на стороне ВСУ сражаются примерно сто французов.

По информации RTL, в начале конфликта желание отправиться на Украину выразили 800 французов, но только около половины на самом деле туда поехали.

Кроме того, некоторые пробыли там всего несколько дней, после чего вернулись во Францию, их радиостанция называет «бойцами TikTok» из-за желания засветиться в соцсетях.

Также отмечается, что часть французов продержалась на Украине более длительное время, а некоторые приехали, вернулись домой и затем вновь отправились в зону конфликта. Около десяти французских наёмников погибли на поле боя.

Радиостанция утверждает, в основном на Украину едут мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, которые находятся в поиске смысла и цели в жизни. При этом более трети из них близки к ультраправым убеждениям, а некоторые являются неонацистами.

Как сообщало ИА Регнум, британское издание Liverpool Echo написало о воевавшем на стороне Украины наёмнике Джеймсе Смите, который подорвался на мине и теперь собирается домой. 18 июня он наступил на российскую мину. В больнице ему удалили застрявшие в теле осколки, вставили в ногу металлический стержень и ампутировали палец на ноге.