Москва, 7 июля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Умер бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР генерал-полковник авиации Борис Корольков, сообщил 7 июля Клуб военачальников РФ на своём сайте.

Кадр из видео: «В Москве скончался бывший главком ВВС Анатолий Корнуков» Генерал-полковник авиации Борис Корольков

В информации говорится, что Корольков скончался 6 июля на 87-м году жизни. Президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов выразил соболезнования от имени совета клуба родным и близким.

Борис Фёдорович Корольков родился в 1936 году в Белорецке в Башкирии. С 1955 года пошёл на военную службу в Чкаловское лётное училище, которое успешно закончил в 1959 году. Он командовал авиационной эскадрильей на аэродроме Кокайты, был командиром полка по лётной подготовке, командовал 14-й и 16-й Воздушной армией, ВВС Южной группы войск. Также Корольков был назначен первым заместителем главнокомандующего Военно-воздушных сил СССР.