Москва, 7 июля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В современных условиях растёт роль педагогов и тех, кто посвятил жизнь преподаванию, наставничеству и продолжает вести за собой молодое поколение, помогают детям и подросткам разобраться в ценностях и ориентирах. Об этом 7 июля заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Пресс-служба «Таврида» Сергей Кириенко

На церемонии закрытия образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой» арт-кластера «Таврида» он обратился к педагогам и отметил, что именно им посвящён Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

«Мечта передаётся только от человека к человеку, никак по-другому. Для того, чтобы передать мечту, нужно самому мечтать, чтобы передать веру, нужно самому верить. Я хочу и попросить, и пожелать, чтобы эта смелость творчества и мечты, которая горит в ваших сердцах, передавались вашим ученикам и подопечным. Ведь для того чтобы зажечь другие сердца, нужно, чтобы горело своё собственное. Я верю, что ваши сердца горят», — сказал Кириенко.

Образовательный заезд прошёл с 1 по 7 июля. Он организован для молодых учителей, студентов педагогических направлений и советников по воспитательной работе. Всего в нём участвовали 382 человека, а также 75 экспертов и 29 артистов.

В рамках мероприятия работали четыре тематические арт-школы, участники которых совершенствовали навыки в педагогике, искали новые подходы к образованию, разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества.

В арт-школе детской творческой педагогики прошли мастер-классы по вокальной технике, сценарному мастерству и танцам, мероприятия по организации школьного медиацентра и роли педагогов творческих дисциплин. Арт-школа, проводимая совместно с проектом «Школьная классика», была посвящена школьным театрам и театральным кружкам.

Для всех арт-школ на «Тавриде» показали спектакли, после чего прошло их обсуждение. Все постановки раскрывали тему детства и взросления, показывали, как можно воспитать многогранную личность с помощью инструментов современного театра. В частности, были представлены спектакли о роли дедушки в жизни человека, на темы одиночества, конфликта отцов и детей, раскаяния, прощения и другие.

Кроме того, на «Тавриде» все желающие смогли встретиться с лётчиком-испытателем, полковником, космонавтом и бывшим главой Звёздного городка в Московской области Валерием Токаревым.

Также участникам показали фильм «Защитники детства», посвящённый детям и подросткам Донбасса, а также тем людям, которые спасают детей новых регионов России.

Пресс-служба «Таврида»

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в Судаке в средней общеобразовательной школе № 4 им. Героя Советского Союза В. Л. Савельева прошла встреча учителей, представителей школьного движения «Орлята России» и других активных учащихся с делегацией во главе с Кириенко. В рамках встречи учащиеся изъявили желание присоединиться к команде «Таврида. АРТ».

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Она входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. В 2023 году по распоряжению Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт.