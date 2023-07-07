Москва, 7 июля, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Основных причин низкого электорального рейтинга главы Хакасии Валентина Коновалова несколько, одна из которых отсутствие прямого контакта с местными жителями. Такое мнение высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований «Выборы 2023 набирают обороты», сообщает пресс-служба этого института.

Сергей Карпухин/ТАСС Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов

Потуремский отметил, что электоральный рейтинг у главы Республики Хакасия Валентина Коновалова составил 35%.

«Почему такой низкий процент у Коновалова? Основные причины: отсутствие контакта с жителями, с крупными региональными корпорациями, неэффективная кадровая политика, не идёт речи об инвестициях в регион, потому что нет взаимодействия с федеральным центром, обилие пиара», — приводит пресс-служба его слова.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что школы управления учат губернаторов тому, что необходимо правильно относиться к своей работе. Он привёл в пример губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который так же, как и Коновалов, является членом партии КПРФ.

«Показал себя довольно хорошо: рост расходов на поддержку промышленности, привлечение миллиардов инвестиций, рост по машиностроению, по сельскому хозяйству. Всё это говорит о том, что Клычков не считает регион стулом, на котором ты можешь выписать себе огромную пенсию. И 75% одобрения — заслуженный показатель», — заявил эксперт, добавив, что при этом губернатор Хакасии показывает совсем другие результаты.

Он обратил внимание на то, что Хакасия установила рекорд по уровню бедности в России, по уровню безработицы этот регион также находится на первом месте. Снизились промышленное производство и объём добычи полезных ископаемых, добавил эксперт.

В 2023 году в 26 субъектах России избираются губернаторы, из них в 21 регионе пройдут прямые выборы, а пяти — выборы по упрощенной системе, в том числе в новых регионах.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Сергей Сокол призвал правительство Хакасии в срок до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей, пригрозив направить генпрокурору России письмо в случае, если власти республики не уложатся в этот срок. Он сообщил, что ему по-прежнему поступают десятки обращений от учителей республики, которые возмущены серьёзным понижением зарплат.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации заявила, что Хакасия не смогла добиться снижения уровня бедности населения в 2022 году, тогда как 76 регионам страны это сделать удалось.

По данным Росстата, республика находится на 76-м месте рейтинга регионов по доходам населения. Так, доля населения в регионе за чертой бедности в прошлом году превысила 18% при среднем показателе по стране 9,8%.

16 июня президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что из-за черты бедности в течение 2022 года вышли 1,7 млн жителей страны. Он отметил, что страна держит уверенный курс на обеспечение социальной справедливости и сокращение бедности. Глава государства назвал курс на повышение благополучия граждан приоритетным для властей.