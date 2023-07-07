Курган, 7 июля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, актёр Рудольф Искаков ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Курганского театра драмы в соцсети «ВКонтакте».

Курганский Театр Драмы Рудольф Искаков

Рудольф Искаков скончался 5 июля. Причины смерти не указаны. В театре отметили, что артист прослужил там 38 лет, сыграл более 40 ролей.

«Огромное трудолюбие, ответственность способствовали созданию ярких образов. Он был гордостью нашего театра! Коллектив театра выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится 8 июля в 13:00 в траурном зале на улице Томина 63, уточнили в театре.

Рудольф (Рифат) Искаков родился в Туле 10 июня 1941 года. Его отец погиб на фронте. Рудольф мечтал о службе офицера, он окончил Суворовское военное училище, но военным не стал. Юноша окончил студию при Тульском драматическом театре, затем снимался на киностудии «Казахфильм», служил в русском театре драмы в Алма-Ате, в Донецком областном русском драматическом театре в Жданове. В Курганский театр драмы артист пришёл в 1978 году.

Рудольф Искаков выходил на сцену в образе Разметова из «Поднятой целины», играл Землянику в спектакле «Ревизор» и Командора — в «Дон Жуане». Он исполнил главную роль в фильме «И в шутку, и всерьёз» (1963), а также снялся с Изольдой Извицкой в картине «Мечта моя» (1966).