Москва, 7 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Японская компания Japan Tobacco намерена продолжать бизнес в России, заявил 7 июля в интервью агентству Kyodo глава компании Масамити Тэрабатакэ.

Сергей Бобылев/ТАСС Масамити Тэрабатакэ

По его словам, у компании остаётся выбор продать бизнес в России, однако, насколько возможно, она будет продолжать работать на российском рынке.

Также Тэрабатакэ сообщил, что Japan Tobacco частично восстановила работу своих предприятий на Украине, так как сотрудники хотели продолжать работу.

Ранее пресс-служба компании распространила заявление, в котором допустила, что российский бизнес Japan Tobacco может быть продан на фоне ситуации на Украине и связанных с этим сложностей.

Позднее депутат Султан Хамзаев призвал пригласить в Госдуму представителей четырёх крупных транснациональных компаний — производителей сигарет. По словам парламентария, в России почти 100% рынка владеют четыре транснациональные компании Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tabacco. Он подчеркнул, что эти организации должны ответить на ряд вопросов законодателей.

Основанная в 1985 году компания Japan Tobacco — второй по величине производитель табачных изделий в мире. В России у компании есть четыре завода, около 70 офисов и подразделений.