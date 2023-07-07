Москва, 7 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про VIP-отдых игрушечной чайки, статую рыбы-экстремала, про заказавшую убийство старушку и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Полина Серова ИА REGNUM Чайка рыбачит на озере Ильмень

Центральный федеральный округ

Спасателям в Москве поступил неожиданный звонок: мужчина сказал, что на крыше соседнего дома в центре города разгуливает пантера. «Москва на максималках» рассказывает, что вместо пантеры спасатели нашли черного кота, правда, очень толстого.

На крыше подмосковных Химок — другая сенсация. Здесь кто-то поставил туристическую палатку для отдыха. «Когда хочешь в поход, но не можешь уехать из любимого города», — смеются «Новости Замкадья».

В небе Тамбовской области заметили зловещую картину: формирование «хобота» крупного смерча. Подробностей, увы, нет. «Тамбовские истории» пишут, что синоптики молчат: явление у них не зафиксировано.

В Орле никак не могут ввести в строй многопрофильный медицинский центр, который строят уже семь лет. За это время возбудили уже несколько уголовных дел, сообщает «Орлиный взор». Получилось по пословице «как корабль назовешь — так он и поплывет». Центр называется «Титаником».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге из окна восемнадцатого этажа свалился телевизор, едва не покалечив прохожих. «Питер Новости» узнали, что его выбросил один из жильцов или, как он сам объяснил, «уронил».

В Калининградской области копатели раскопали схрон времен Великой Отечественной войны и нашли в нем банки с тушенкой. Теперь не понимают, что с ней делать. «Как думаете, что там со вкусом?» — интересуется «Калининград № 1».

Другую редкость выкопали рабочие в янтарном карьере под Калининградом — крупнейшую в истории каплю янтаря. Обычно такие капли размером с ноготок, а тут почти десять сантиметров. Капле десятки миллионов лет, напоминает «ТопГан».

Приволжский федеральный округ

На улице Саратова заметили морского котика, который бодро куда-то направлялся. Сейчас его пытаются найти волонтеры, полиция и Росприроднадзор. По данным «Саратова 24», содержать таких животных в домашних условиях запрещено.

Южный федеральный округ

В больнице Волжского в Волгоградской области решили освятить палату после скандала: санитарка толкнула больного старика, а он от удара упал с кровати. Персонал наказали, а помещения ортопедического отделения окропили святой водой. «Злых духов изгнали, теперь все будет хорошо. Ну, хоть лечат пока лекарствами — и на том спасибо», — комментирует «Сталингумрак».

Пятилетняя девочка забыла в Анапе любимую игрушку — плюшевую чайку по имени Кусто. Мама девочки позвонила в отель и попросила вернуть чайку. Сотрудники нашли игрушку и пообещали выслать почтой, а пока бесплатно продлили ей отдых и выкладывают в интернет фотографии: чайка загорает на пляже, посещает SPA, купается в бассейне, вкусно обедает… «Мы даже немного завидуем игрушечной чайке», — признаются «Кубанские новости».

В Краснодаре бабушка восьмидесяти двух лет заказала убийство полицейского. За расправу над участковым она была готова заплатить миллион рублей. Убийство инсценировали, старушку задержали, пишет «Жесть Краснодара и края». В квартире у нее нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи и крупную сумму денег. Какой конфликт разгорелся между полицейским и злопамятной бабушкой, история умалчивает.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске стартовал фестиваль сыра, главная его изюминка — первые в России «средневековые» сырные гонки, во время которых надо поймать пятикилограммовую сырную головку. «Стрелы Казбека» радуются веселому формату, но советуют придумать что-то оригинальное: сырные гонки давно уже проходят в Британии.

Уральский федеральный округ

Жительница Нижнего Тагила целый год не платила за коммунальные услуги, потому что считала себя гражданской СССР. ТСЖ пришлось взыскивать деньги через суд, который обязал гражданку выплатить долги. «Бажовский сказ» сообщает, что тагильчанка не согласилась с приговором и вообще считает, что тагильский суд работает в иностранной юрисдикции и иноагент…

Сибирский федеральный округ

НГС рассказывает курьезнейшую историю, которая случилась в Новосибирске. Ранним утром супруги заметили в своей постели чужую девушку. Незнакомка была пьяна. Им с трудом удалось выяснить, что живет она на другой улице, за двенадцать километров отсюда, а домом ошиблась. Незваную гостью выгнали, но та пыталась вернуться, пока хозяева не вызвали полицию.

Томская область решила серьезно взяться за… чеснок. «Томский очкарик» пишет, что сибирские аграрии собираются популяризировать выращивание чеснока и рекламировать интернет-площадку с продажей семян, чеснока и даже специальной техники для его выращивания.

«Никто не догадается, чем питается щука на Енисее», — интригует Kras Mash. Дело в том, что рыбаки на Енисее в Красноярском крае выловили огромную щуку. Ее выпотрошили и внутри нашли бутылку пива. Экология в Сибири явно желает лучшего.

На Байкале тоже загрязняют природу чем попало. Чтобы усилить сознательность граждан, экологи установили деревянный памятник «Омуль-экстремал», который «выживает на гребне мусорной волны». В волну и фигуру рыбы вделали собранный в округе мусор, сообщает «ЧП Иркутск».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 14 июля.