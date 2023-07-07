Кострома, 7 июля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В России началось производство первых отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей. Церемония запуска прошла 7 июля в Костроме.

Артем Геодакян/ТАСС

В мероприятии принял участие замглавы Минпромторга Василий Шпак. Он отметил, что системы ABS и ESP являются ключевым элементом автомобиля.

«Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объёма электронных комплектующих», — сказал он.

Также он подчеркнул, что Минпромторг в рамках программы «Автоэлектроника» координирует взаимодействие между производителями элементной базы, блоков управления и автопроизводителями.

Отмечается, что на предприятии построили новый цех с автоматизированной линией, отвечающий международным стандартам. Сейчас завод может производить 850 тыс. систем ежегодно с перспективой роста до 1,2 млн штук в год при условии установки дополнительного оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Шпак рассказал, что в Костроме запускается первое российское производство ABS. Он отметил, что в России проведено импортозамещение электронных блоков управления, а также жгутовой продукции и частично датчиков для автопрома. В дальнейшем планируется наращивать долю отечественных электронных компонентов в автопроме.