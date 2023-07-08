Москва, 8 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Пока Россия не выполнит задачи по денацификации и демилитаризации Украины, говорить о переговорах между Москвой и Киевом рано, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, анализируя прогноз президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что такие переговоры могут стартовать уже осенью, и замечание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия «не закрывала дверь перед переговорным процессом».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Ковитиди напомнила, что все усилия Российской Федерации урегулировать украинский кризис с помощью политико-дипломатических инструментов пока никаких результатов не дали. Поэтому было бы поспешным назначать конкретный срок старта подобных переговоров.

«Основным условием начала разговора о мире является решение всех тех задач, которые были поставлены президентом РФ перед тем, как началась специальная военная операция. Поэтому до того, как мы решим вопросы денацификации и демилитаризации Украины, говорить о мирных переговорах рано», — подчеркнула сенатор.

По её мнению, переговоры ради переговоров не имеют никакого смысла, так как Россия должна получить ответ на самый главный вопрос — вопрос будущего политического устройства Украины.

«Насколько она будет безопасна для себя и для своих соседей. Ну а мы в Российской Федерации, как никто другой, понимаем, что сегодня Украина токсична. Именно поэтому военная спецоперация должна продолжаться до решения всех тех задач, которые были поставлены президентом России», — констатировала член Совета Федерации.

При этом она обратила внимание на то, что население Украины проявляет всё меньше желания воевать, а её города доведены до ужаснейшего состояния. Попытка обеспечить работу жилищно-коммунального хозяйства провалилась. Экология в плачевном состоянии.

«Мы видим вырубленные леса Закарпатья. Мы видим проданный за границу чернозём. Нынешние власти Украины продали всё, что только смогли. И её жители стали это осознавать. И эта переоценка ценностей, которая начинается в украинском обществе, так или иначе должна обеспечить начало новых политических процессов, которые приведут к власти совершенно других людей. Зеленского ведь не случайно охраняет британская разведка. Он боится собственного народа», — подытожила Ковитиди.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия может начинать переговоры с Украиной только после того, как Киев согласится принять условия Москвы. Кроме того, западные страны должны перестать снабжать Киев летальным оружием, финансировать все его военные операции и подстрекать Украину к враждебным действиям.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленными требования Киева о границах Украины 1991 года, так как исторически она является частью России. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к переговорам, если Россия отступит к границам Украины 1991 года, включающим не только юго-восток Украины, но и Крым.