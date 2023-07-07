Москва, 7 июля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Полученная российскими войсками англо-французская крылатая ракета Storm Shadow поможет усилить систему её перехвата и обнаружения, а также, возможно, разработать на её основе более совершенную «ракету-невидимку». Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Ранее в американском издании The Drive отметили значительную разведывательную ценность для российских войск попавшей к России крылатой ракеты Storm Shadow. Уточняется, что ракета либо вышла из строя механически, либо была сбита. При этом хвостовая часть её фюзеляжа практически не повреждена. В издании подчеркнули, что наибольший интерес будет представлять электроника Storm Shadow, в особенности система наведения.

Военный эксперт Перенджиев подтвердил, что российским экспертам будет любопытно изучить возможности ракеты оставаться незамеченной, несмотря на то, что некоторые принципы устройства и функционирования Storm Shadow уже известны.

«Мы пока не всё знаем про преодоление этой ракетой системы радиоэлектронной борьбы, любопытно проанализировать, как на неё реагируют наши системы ПВО. Эта ракета известна своей возможностью скрываться — становиться периодически невидимой для определённых устройств. Её захват поможет нам продумать комплекс мер по её обезвреживанию и ликвидации не только на подлёте к территории, но и заблаговременно, а может, и сразу в месте её запуска», — рассказал Перенджиев.

Военный эксперт напомнил, что в ракете используется инерциальная система наведения с коррекцией по GPS, а на подлёте снаряд может автоматически распознавать цели. Этот принцип работы, по словам Перенджиева, будет интересно изучить российским разработчикам. Более того, эксперт не исключил, что конструкция и принцип работы Storm Shadow может стать основой для совершенно новой российской техники.

«Это лишь моя гипотеза, но, возможно, изучив эту ракету, мы на её основе создадим модернизированную ракету-невидимку, которую не смогут распознавать иностранные комплексы ПВО. Тогда Запад, сам того не планируя, будет способствовать развитию нашего вооружения. Они невольно предоставляют нам свою технику в качестве трофеев», — допустил военный политолог.

По мнению Перенджиева, сама ситуация с попаданием оружия и техники НАТО в руки российских военных невольно способствует развитию военно-промышленного комплекса в России. Он напомнил, что до этого российским войскам удалось заполучить почти в полной боеспособности немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley, что позволяет изучить не только их уязвимость, но и взять на вооружение преимущества техники.

Ранее начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцы из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» вынесли с линии фронта под артобстрелом практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, которую использовали ВСУ.

В Индии заявили, что захват российскими военными британской ракеты Storm Shadow стал большой победой президента России Владимира Путина.

13 июня пресс-служба Министерства обороны России опубликовала кадры захваченных полуразрушенных западных танков Leopard и бронемашин Bradley. В ведомстве отмечали, что некоторые боевые машины оставались с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники.