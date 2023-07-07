Лондон, 7 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем Франции Адрианом Маннарино в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 2 часа и 28 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

Antoine Couvercelle/DPPI/IPA Spo/Zuma/ТАСС Даниил Медведев

Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и два брейка из шести.

В третьем круге Медведев сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 6 июля матч Медведева и Маннарино перенесли из-за плохого освещения корта. При этом именно российский теннисист настоял на прекращении игры, он пригрозил позвать медиков.

В первом круге Медведев одержал победу над британцем Артуром Фери. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4, 6:3.