Москва, 14 июля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В целях развития туризма и укрепления экономических связей между регионами по всей стране идет реконструкция аэропортовой инфраструктуры. Так, до конца 2023 года модернизируют ещё 12 аэропортов.

Табылды Кадырбеков/ Sputnik/РИА Новости

Благодаря нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» летать самолётами в России становится всё комфортнее. С 2019 по 2022 год реконструированы 19 аэропортов. В этом году обновятся в том числе воздушные гавани Воронежа, Кирова, Орла, Томска и Перми.

Особенно рады предстоящим изменениям дальневосточники: из-за большой удалённости населенных пунктов авиация часто является единственным способом добраться до районных центров и столиц регионов. Новые объекты аэропортовой инфраструктуры появятся в аэропортах Елизово и Усть-Камчатска (Камчатский край), а также Певека (Чукотский автономный округ). Сразу четыре обновленных аэропорта получит Якутия, 90% территории которой имеет сезонную доступность. Новый импульс развитию региона, повышению качества и комфорта внутрирегиональных авиаперевозок придаст обновление воздушных гаваней не только Якутска, но и небольших аэропортов — Вилюйска, Усть-Неры и Черского.

Международный аэропорт Якутск имени Платона Ойунского является крупнейшим аэропортом республики. На его долю приходится более 80% всего пассажиропотока на воздушном транспорте региона, что составляет 964 тыс. человек. Из Якутска выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск и другие города. Кроме того, данная авиагавань является единственной в мире, где проводятся испытания новой авиационной техники в условиях низких температур.

Уже завершился промежуточный этап реконструкции взлетно-посадочной полосы, ее длина увеличилась с 1650 до 1800 метров. Причем делалось это без закрытия полосы. Для этого с 15 мая по 15 июня пришлось ввести максимальные ограничения на полеты. Сейчас аэропорт уже может принимать среднемагистральные воздушные суда.

После полной реконструкции длина ВПП составит более 3600 метров (в том числе более 200 м свободной зоны). Это позволит принимать широкофюзеляжные пассажирские и коммерческие воздушные суда без ограничений по массе загрузки. В условиях зимних туманов это поможет выполнять полеты с использованием системы инструментального захода на посадку. Полностью работы будут завершены до 1 октября.

Одна из задач модернизации аэропортов — развитие малой авиации, которое обеспечит авиационную подвижность местных жителей.

В административном центре Усть-Нера Оймяконского улуса Якутии проживает 4228 человек. В связи с большим расстоянием до административного центра республики междугороднее транспортное сообщение осуществляется в основном воздушным путём. Работы, которые уже вышли на финишную прямую в местном аэропорту, позволят без ограничений осуществлять полеты воздушных судов типа Ан-24. Помимо увеличения взлётно-посадочной полосы до 1670 метров, реконструкции рулёжной дорожки, на объекте модернизируют патрульную автодорогу, перрон, светосигнальное оборудование.

Из аэропорта Вилюйска, расположенного на расстоянии в 592 км к северо-западу от Якутска, помимо столицы региона, можно добраться еще в Маган. Несмотря на то, что в городе проживает немногим более 10 тысяч человек, местная аэропортовая инфраструктура тоже претерпит изменения. В гавани уже построены патрульная дорога с контрольно-пропускным пунктом, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и другие современные объекты. Все это повысит авиационную безопасность.

Министерство транспорта Архангельской области Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельск

Транспортное сообщение с поселком Черский с числом жителей в 2,5 тыс. человек возможно только по воздуху. Данная территория находится на крайнем северо-востоке Якутии, у границы с Чукоткой, а аэропорт Черский — один из важнейших пунктов для развития инфраструктуры Северного морского пути. Для его модернизации проводится реконструкция ВПП, рулёжной дорожки и перрона. Также ведётся установка нового светосигнального и метеооборудования.

В Камчатском крае уже осуществлено больше половины работ по реконструкции аэропорта Усть-Камчатск, который обеспечивает регулярное авиасообщение близлежащих населенных пунктов с Петропавловском-Камчатским и поселком Никольское, расположенным на острове Беринга. Модернизация увеличит пропускную способность аэропорта с 2000 до 3500 пассажиров в год, а также повысит транспортную доступность региона.

На финишной прямой работы в единственном на Камчатке международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово). Реконструкция позволит не только увеличить пропускную способность аэропорта до 1,5 млн пассажиров в год, но и повысить до современных международных стандартов качество обслуживания пассажиров, а также усилить меры транспортной безопасности.

Каждый из реализуемых проектов уникален и требует специального подхода к реализации с учетом климатических и географических условий. «В Камчатском крае, например, проводятся строительно-монтажные работы с учетом сейсмоопасных условий региона, подбираются соответствующие проектные решения и стройматериалы», — пояснил генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Гуров.

Сибиряки уже почувствовали преимущества обновленных аэропортов. Так, в международном аэропорту города Томска им. Н. И. Камова (Богашево), который считается одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения, после удлинения ВВП на 300 метров с 15 июня возобновились рейсы из Сочи и Санкт-Петербурга. ВВП длиной 2500 метров позволит принимать большее количество моделей самолетов, в том числе дальнемагистральных. Сейчас томские строители возводят вспомогательные объекты и устанавливают новое светосигнальное и метеооборудование. «Прилетающие в Томск уже могут ощутить разницу при посадке. А новая аварийно-спасательная станция, ограждение и сигнализация обеспечат безопасность ключевого транспортного узла Томской области», — отметил губернатор Владимир Мазур.

На севере европейской части России в связи с закрытием на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельска основная нагрузка с 1 мая легла на аэропорт Васьково. Для того чтобы на протяжении семи месяцев, пока длится реконструкция, исполнять роль главной воздушной гавани Поморья, в Васьково подготовлена вся необходимая инфраструктура: возведен дополнительный терминал, в котором установлены интроскопы, обустроен зал ожидания и смонтированы стойки регистрации пассажиров с оборудованием для приема багажа. Рейсы синхронизированы с временем прилета и отправки самолетов.

На данный момент в международном аэропорту Архангельска идет бетонирование взлетно-посадочной полосы длиной 2500 метров, уже выполнено более половины работ.

«Ремонт очень нужен, ждем, когда сможем вернуться обратно, уже в самый современный и безопасный аэропорт», — поделилась инспектор по досмотру Татьяна Ненеску.

Напомним, всего до конца 2024 года по нацпроекту реконструируют 49 аэропортов. Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры» обеспечивает связанность территорий, быстрое и, что особенно важно, безопасное перемещение по стране граждан.