Брюссель, 7 июля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. НАТО в 2023 году увеличит военные расходы на 8,3%, сообщил 7 июля генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Nato.int Йенс Столтенберг

«В 2023 году будет увеличение на 8,3% среди европейских союзников и Канады — это самый большой рост за десятилетия», — отметил он.

Таким образом, добавил генсек НАТО, с 2014 года союзники потратят на оборону $450 млрд дополнительно.

По его словам, страны — члены НАТО установят на саммите альянса, который пройдет 11–12 июля в столице Литвы, 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов.

Как передавало ИА Регнум, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ ранее призывал входящие в альянс страны увеличить военные расходы. Он считает, что принятый в 2014 году потолок в 2% ВВП уже является не целевым показателем, а базовым.

Джоанэ уточнил, что НАТО нужны хорошо обученные военнослужащие и современное вооружение. Всё это должно быть готово развернуться «быстрее, чем когда-либо».

Тем временем бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что страны НАТО готовятся ввести свои войска на территорию Украины. Польские и литовские власти, по словам Макгрегора, уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию Украины. Это не обязательно будет спонсироваться другими союзниками, а может быть самостоятельной операцией двух членов НАТО, добавил экс-советник.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что на Украину по итогам июльского саммита НАТО в Вильнюсе могут ввести ограниченный контингент стран альянса.