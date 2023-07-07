Москва, 7 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Некоторые страны пытаются создавать для России сложности, но у них ничего не получается и не получится. Об этом президент Владимир Путин заявил 7 июля на совещании с членами Совбеза РФ.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

По словам главы государства, на заседании будут обсуждаться меры, которые власти предпринимают и должны предпринимать для преодоления сложностей, создаваемых некоторыми странами в отношении России.

«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что ничего у этих стран и не получится.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Путин заявил, что мир не рухнул из-за санкций, которые ввели против России страны коллективного Запада. Что касается самой России, у её компаний появились новые направления развития. Он добавил, что отечественные предприниматели активно занимают освободившиеся на рынке ниши, в том числе экспортные, и экономика страны продвигается вперёд.