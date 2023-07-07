Москва, 7 июля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Западные страны и Украина подвергают союзников России по ОДКБ, БРИКС и ШОС давлению в попытке организовать передачу вооружений Киеву, говорится в распространенном 7 июля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По её словам, любые попытки третьих стран поставлять Украине вооружения самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Россией.

«Выражаем признательность тем странам, которые находят в себе силы противостоять массированному давлению на этот счет со стороны коллективного Запада», — добавила она.

Дипломат призвала союзников, партнёров и единомышленников России продолжать занимать в подобных вопросах принципиальную позицию и «не поддаваться на посулы, заверения и обещания на предмет компенсаций, дивидендов, разного рода послаблений и преференций».

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Украине вновь призвали к увеличению поставок оружия. Как заявил министр обороны этой страны Алексей Резников, Украина — это идеальный полигон для испытания западного оружия, лучше которого сложно придумать.

По его словам, страны НАТО «на деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать».

МИД России многократно отмечал факты появления переданного Киеву западного орудия на чёрном рынке, а также указывал на то, что такие поставки только затягивают украинский конфликт.