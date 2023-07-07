Москва, 7 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars на предмет финансирования ВСУ и соответствия уплаченных налогов. Об этом 7 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО «Марс», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что компанию проверяют на оказание финансовой поддержки ВСУ, а также на достоверность полученных доходов и их соответствие налоговым отчислениям, уплаченным в казну РФ.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Mars. По его словам, в России компания зарабатывает миллиарды и, возможно, финансирует ВСУ под прикрытием гуманитарных целей.

В марте 2022 года компания Mars заявила, что приостановит рекламную активность в России и Белоруссии и на время откажется от инвестиций на территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум, украинского предпринимателя Евгения Черняка обвинили в финансировании терроризма, он объявлен в розыск. По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года фигурант и другие лица вступили в преступный сговор. Они организовали перечисление военнослужащим ВСУ и другим украинским формированиям денежных средств в размере свыше 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.