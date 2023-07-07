Москва, 7 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Экономист Андрей Бархота считает, что полная отмена комиссии за денежные переводы между физическими лицами — это утопия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные переводы

«Во-первых, переводы такого рода являются важным элементом комиссионных доходов банка. В случае их выпадания, изменится экономика транзакционных сервисов», — пояснил эксперт изданию «Газета. ру». Он добавил, что отмена комиссий сделает переводы бесплатной услугой, что, в свою очередь, приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Вследствие этого перед банками встанет вопрос о снижении процентных ставок по накопительным счетам, что невыгодно вкладчикам.

«В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования», — продолжает экономист.

В случае единоразовой отмены комиссий за денежные переводы клиенты начнут больше платить в рамках других банковских продуктов и услуг, поэтому общая сумма расходов останется на том же уровне, считает Бархота. «Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — заключил он.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что уже 14 банков из 3 стран начали выполнять международные денежные переводы через Систему быстрых платежей.