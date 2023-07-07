Норильск, Красноярский край, 7 июля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. На сайте города Норильск. РФ опубликована Стратегия социально-экономического развития города Норильска до 2035 года как опорного города Восточной Арктики. Стратегию утвердили на заседании Норильского городского совета. Документ разработала администрация города совместно с АНО «Агентство развития Норильска», бизнес-сообществом города и экспертами федерального уровня. Оператором разработки стал Проектный офис развития Арктики (ПОРА).

Юлия Невская ИА REGNUM Улицы Норильска

В стратегии прописаны семь целей, которые должен достигнуть город к 2035 году.

Первая цель состоит в том, что Норильск станет комфортным для жизни. Город должен развивать человеческий капитал и обладать перспективным видением. Так, согласно второй цели, Норильск должен стать городом, где хочется остаться жителям.

Пихтарь Виктор Дмитриевич Норильск

Третья цель — это становление Норильска как полифункционального центра в Арктике. Из нее следует следующая, четвертая цель — это развитие города как транспортно-логистического хаба.

Следующие две цели касаются экологии и повышения уровня безопасности. Предполагается, что в 2035 году Норильск будет безопасным и чистым индустриальном городом, где используются лучшие практики экологического развития.

Ninaras Норильск

Заключительная цель состоит к том, чтобы Норильск стал городом технологических и инновационных разработок для жизнедеятельности в Арктике.

«Год назад мы начали думать: что же такое опорность для города Норильска? Начали разработку стратегии социально-экономического развития Норильска до 2035 года, провели массу стратегических сессий в Норильске, Красноярске, Москве, собрали большое количество предложений, которые подтверждают факты того, что Норильск — опорный город», — подчеркнул глава города Норильска Дмитрий Карасев.

Юлия Невская ИА REGNUM Жилой дом на берегу озера Долгое в Норильске.

Помимо непосредственно целей, в стратегии прописаны задачи, необходимые для достижения каждого из этих пунктов, и механизмы их реализации, включая правовые нормы и финансовые инструменты.

Разработчики стратегии подсчитали, что к 2035 году среднегодовая численность постоянного населения Норильска составит 196,4 тыс. человек. Доля трудоспособного населения в общей численности населения будет находиться на уровне 68,5%, а денежные доходы населения вырастут в 2,1 раза к уровню 2021 года. Помимо этого, к 2035 году в Норильске высокоскоростной интернет охватит 97% домохозяйств.

Что касается других экономических показателей, ожидается, что к 2035 году валовый муниципальный продукт по отношению к базовому периоду 2020 года увеличится в 1,4 раза, объем отгруженных товаров местного производства — в 1,4 раза. Планируемый рост розничного товарооборота увеличится к уровню 2020 года в 1,6 раза, а общественного питания — в 1,7 раза.

Юлия Невская ИА REGNUM «Старый город» — это промышленная часть Норильска.

«Город оптимистично смотрит в будущее десятилетие, которое представляется декадой возможностей. Реновация жилищного фонда, развитие туристического потенциала, решение экологических проблем прошлого — все это говорит о перспективах Норильска, города, где создается будущее страны», — заявил председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.

(сс) Ричард Шелтон Офис «Норильского никеля» в центре города Норильск

В процессе создания стратегии специалисты ПОРА опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных малочисленных народов, чиновников, представителей бизнеса, молодежь, ученых и другие группы стейкхолдеров, чтобы их интересы были представлены максимально полно. В экспертную комиссию, которая создала финальный документ, вошло более 10 экспертов, представляющих Российскую академию наук, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и другие ведущие научные и аналитические организации.

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В создании стратегии мог принять участие любой желающий: предложение или идею можно было отправить онлайн на сайте СтратегияНорильска. РФ. Интернет-пользователи прислали более 150 предложений, каждое из которых эксперты оценили с точки зрения реализуемости и источников финансирования.