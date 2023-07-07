Москва, 7 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 200 военных ВСУ, сообщил 7 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» на боевой позиции в зоне спецоперации

Так, на южнодонецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» были отражены две атаки ВСУ в районе Урожайного Донецкой Народной Республики. В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На запорожском направлении российские военные поразили скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское.

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 200 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков на брифинге.

Также было уничтожено две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», а также САУ AF-90 британского производства.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 165 военных ВСУ.

Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker американского производства, три автомобиля, РСЗО «Град», самоходная гаубица Cezar французского производства и САУ «Гвоздика».