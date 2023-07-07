Санкт-Петербург, 7 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Центральный банк РФ ждёт от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие кредитные организации. Об этом 7 июля заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы очень ждём на Финополисе мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», — сказала Скоробогатова.

В ответ зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв указал на то, что комиссии есть у всех, поэтому Сбер не планирует принимать решений в отрыве от других участников рынка.

Скоробогатова ответила, что комиссии есть не у всех банков. «Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить», — сказала она.

В июле 2022 года Сбербанк ввёл комиссию в размере 1,25% за вывод средств с карт через сайты и приложения других банков.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, которые были призваны на военную службу и принимают участие в спецоперации. При этом денежные средства без комиссии можно перевести не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах России, а также через СБП в пределах установленных лимитов.