Москва, 7 июля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили на краснолиманском направлении четыре атаки Вооружённых сил Украина (ВСУ), заявил 7 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Атаки были отражены в районах населённых пунктов Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики (ЛНР) и Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР), уточнил он.

Также представитель российского военного ведомства сообщил, что на этом же направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР.

Ранее военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, информировал, что ВСУ наращивают ударные силы в тыловых городах на краснолиманском и купянском направлениях.

Также, по его сведениям, украинские военные усилили обстрелы артиллерией НАТО на краснолиманском направлении.

«В большей степени применяются польские, немецкие и французские орудия. В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ несут потери, продолжая попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком, запорожском и южнодонецком направлениях.