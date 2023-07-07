Вашингтон, 7 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск отметил недопустимость нечестного ведения бизнеса в сфере социальных сетей, так он отреагировал на запуск социальной сети Threads от компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Конкуренция — это здорово, нечестная игра — нет», — написал он в Twitter в ответ на опубликованное сообщение о возможности судебного иска социальной сети в отношении компании Meta.

Как передавало ИА Регнум, юрист Twitter Алекс Спиро в письме, которое он направил гендиректору этой компании Марку Цукербергу через несколько часов после запуска Threads, заявил, что компания присваивает себе коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность. Он указал, что Цукерберг нанимает бывших сотрудников Twitter, которые обладают конфиденциальной информацией.

Юрист заявил, что компания будет добиваться гражданских средств правовой защиты и судебного запрета. Директор по коммуникациям Meta Энди Стоун, сказал Semafor, что обвинения Twitter беспочвенны.

Цукерберг написал в аккаунте своего нового сервиса текстовых сообщений Threads спустя несколько часов после его запуска, что количество регистраций достигло отметки в 5 млн.

В первый день официального запуска сервис текстовых сообщений Threads стал самым популярным в магазине приложений App Store в России. В описании сервиса говорится, что новая соцсеть, которую в интернете прозвали альтернативой Twitter, является частью Instagram (принадлежит компании Meta).