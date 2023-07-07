Вашингтон, 7 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Сбитая российскими военными в Запорожской области британская крылатая ракета Storm Shadow может представлять значительную разведывательную ценность, пишет американское издание The Drive.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Материалы, использованные при ее (Storm Shadow) изготовлении, и применяемые в ней конструктивные решения представляли бы интерес, равно как и конструкция ее боеголовки», — говорится в материале.

Отмечается, что двигатель ракеты также будет исследован Россией на предмет общей разведывательной ценности, однако наибольший интерес будет представлять электроника Storm Shadow, и в первую очередь система наведения.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцы из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» вынесли с линии фронта под артобстрелом практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, которую использовали ВСУ.

В Индии заявили, что захват российскими военными британской ракеты Storm Shadow стал большой победой президента России Владимира Путина.