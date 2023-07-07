В США объяснили ценность захваченной ракеты Storm Shadow для России
The Drive: захваченная ракета Storm Shadow представляет большую ценность для России
Вашингтон, 7 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Сбитая российскими военными в Запорожской области британская крылатая ракета Storm Shadow может представлять значительную разведывательную ценность, пишет американское издание The Drive.
«Материалы, использованные при ее (Storm Shadow) изготовлении, и применяемые в ней конструктивные решения представляли бы интерес, равно как и конструкция ее боеголовки», — говорится в материале.
Отмечается, что двигатель ракеты также будет исследован Россией на предмет общей разведывательной ценности, однако наибольший интерес будет представлять электроника Storm Shadow, и в первую очередь система наведения.
Как передавало ИА Регнум, ранее начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцы из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» вынесли с линии фронта под артобстрелом практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, которую использовали ВСУ.
В Индии заявили, что захват российскими военными британской ракеты Storm Shadow стал большой победой президента России Владимира Путина.