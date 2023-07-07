Улан-Удэ, 7 июля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Ещё одного туриста из пяти пропавших во время сплава по реке в Бурятии обнаружили живым. Об этом 7 июля сообщило РИА Новости, ссылаясь на специалиста единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района Бурятии.

Кадр из видео

По его словам, ещё одного туриста нашли, сейчас продолжаются поиски двух пропавших туристов.

Как передавало ИА Регнум, ранее спасатели обнаружили живыми двух из пяти туристов, которых 6 июля унесло течением в ходе сплава по реке Снежной в Бурятии. Пропавшие туристы сами услышали вертолёт и запустили сигнальную ракету. Но поскольку места для посадки вертолёта там нет, то спасатели выдвинулись к пострадавшим пешком.

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Группа туристов из Новосибирска совершала 6 июля сплав по реке Снежная в Кабанском районе Бурятии. При проходе одного из участков реки восемь человек перевернулись на катамаранах. Выбраться на берег смогли лишь трое туристов, остальных участников сплава унесло течением.

Из Иркутска в Кабанский район Бурятии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда на борту. Туристская группа была зарегистрирована, сплавщики имели экипировку в соответствии с требованиями безопасности, находились в спасательных жилетах.

Река Снежная протекает по таёжной местности, на ней много порогов, водоворотов и завалов. Сильному течению способствуют узкие и отвесные берега, уточнили в региональном ГУ МЧС России.