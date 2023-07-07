Лондон, 7 июля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Британская телекомпания Би-би-си опубликовала кадры снятого в 2022 году документального фильма, на которых показала, как туристы погружались на подводном аппарате «Титан» к затонувшему в водах Атлантики «Титанику».

Иван Шилов ИА Регнум

На видеокадрах, в частности, видны эмоции пассажиров батискафа, которые увидели на дне океана потерпевший кораблекрушение корабль.

«Это невероятно. Я потерял дар речи, если честно», — говорит ирландец Ойсин Фаннинг в момент, когда подлодка подплыла к «Титанику».

«Я просто плачу. Мы сделали это», — добавляет другая туристка из Мексики Ренета Рохас.

В документальном фильме также можно услышать, как основатель OceanGate Expeditions (которому принадлежит батискаф) Стоктон Раш отвергает опасения насчёт ненадёжности подводного аппарата. По его словам, член экипажа «Титана» пожаловался ему на громкий хлопок, когда батискаф находился на поверхности океана во время предыдущей миссии.

«Почти каждая глубоководная подводная лодка в какой-то момент издает шум», — сказал он, обращаясь к своей команде.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818130" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, батискаф компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна менее чем через два часа после погружения. На борту находились пять человек: Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Обломки «Титана» нашли через несколько дней в ходе поисков на глубине 3,8 тыс. метров.

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс предположил, что причиной взрыва батискафа могли стать микротрещины, которые появились от давления воды при регулярных погружениях.

Билеты на экспедиции к месту гибели «Титаника» компания OceanGate Expeditions, несмотря на трагедию с батискафом «Титан», продолжала продавать. Расписание туров на следующий год опубликовано на сайте компании.