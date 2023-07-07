Берлин, 7 июля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Die Welt посмеялись над очередным заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который снова потребовал принять Украину в НАТО.

Chris Emil JanÃŸEn/Global Look Press Владимир Зеленский

В ходе встречи с президентом Чехии Петром Павелом украинский президент заявил, что Киев намерен получить приглашение от НАТО. Некоторые пользователи Сети отметили, что это желание президента Украины вряд ли станет реальностью.

Так, один из пользователей написал, что не хватает ещё только того, чтобы украинский президент начал топать ногами и кричать для подкрепления своих требований.

Другой комментатор заявил, что хотел бы, чтобы его попросили принять в подарок несколько миллионов.

Ещё один пользователь отметил, что у него есть отличная идея по этому поводу: если Германия аннексирует Украину, то эта страна автоматически войдет в ЕС и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs высказали мнение о том, что лидерам стран НАТО следует учесть риск конфликта с Россией, перекрывающий преимущества от присоединения Украины к блоку в плане безопасности, и закрыть перед Киевом дверь. Они отметили, что стремление Киева присоединиться к НАТО будет центральной темой дебатов на саммите альянса в Вильнюсе. Он намечен на 11–12 июля. Последствия того, как будет решён этот вопрос, будут серьёзными для США, европейских и других стран.

По мнению авторов, государства в конечном счёте поступают сообразно своим интересам. Для США выгоды в плане безопасности от вступления Украины в альянс бледнеют в сравнении с рисками. Членство Киева означает возможность мрачного выбора: с одной стороны, конфликт с Россией и его разрушительные последствия, с другой — отступление и обесценивание гарантий безопасности в альянсе.

Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание состоится в Вильнюсе 12 июля. В конце июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев рассчитывает на приглашение вступить в НАТО, о котором будет заявлено на саммите, в противном случае украинский лидер Владимир Зеленский участвовать в нём не будет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленскому ясно: победы в конфликте с Россией ему не видать, поэтому он и выдвинул Западу ультиматум об участии в саммите.