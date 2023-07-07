Москва, 7 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, поедет ли глава государства Владимир Путин в новые регионы до дня выборов 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это никогда заранее не анонсируется. Вы знаете, что там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что пока в планах президента таких поездок нет.

Единый день голосования пройдёт в России 10 сентября 2023 года. Впервые в нём примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Минобороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России. Она также отметила, что предварительно врио глав новых субъектов, находящихся в данный момент на военном положении, направили предложения о проведении сентябрьских выборов.