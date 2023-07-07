Москва, 7 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Сокол призвал правительство Хакасии в срок до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей. Об этом он написал в своём Telegram-канале, пригрозив направить генпрокурору России письмо в случае, если власти республики не уложатся в озвученный им срок.

РИА Новости

«Мне по-прежнему поступают десятки обращений от учителей республики, которые возмущены серьёзным понижением зарплат», — написал он.

Сокол почеркнул, что подготовил письмо на имя генпрокурора России Игоря Краснова. «Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру и пеняйте на себя», — пригрозил он.

Как передавало ИА Регнум, накануне вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации заявила, что Хакасия не смогла добиться снижения уровня бедности населения в 2022 году, тогда как 76 регионам страны это сделать удалось.

По данным Росстата, республика находится на 76-м месте рейтинга регионов по доходам населения. Так, доля населения в регионе за чертой бедности в прошлом году превысила 18% при среднем показателе по стране 9,8%.

Президент России Владимир Путин, выступая 16 июня на ПМЭФ, заявил, что из-за черты бедности в течение 2022 года вышли 1,7 млн жителей страны. Он отметил, что страна держит уверенный курс на обеспечение социальной справедливости и сокращение бедности. Глава государства назвал курс на повышение благополучия граждан приоритетным для властей.